Überraschende Ansage von Camp-Chefin Dr. Christine Theiss

SAT.1Staffel 5Folge 7
Überraschende Ansage von Camp-Chefin Dr. Christine Theiss

Folge 7: Überraschende Ansage von Camp-Chefin Dr. Christine Theiss

97 Min.Ab 12

Coach Dr. Christine Theiss verkündet ihren Abspeck-Kandidaten, dass zum Ende dieser Woche bei "The Biggest Loser" etwas anders laufen wird als sonst: Nach dem Wiegen werden einige nicht ins Camp zurückkehren. Ob es sich dabei um die Wackelkandidaten oder diejenigen mit dem größten Motivationstief handelt? Selbst die Trainer wissen nicht, was hinter der Entscheidung von Dr. Theiss steckt ...

