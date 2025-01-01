Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Hart: Das verlorene Gewicht schmerzt in dieser Challenge noch einmal richtig

SAT.1Staffel 5Folge 9
Hart: Das verlorene Gewicht schmerzt in dieser Challenge noch einmal richtig

106 Min.Ab 12

Die Diät-Kandidaten kämpfen nun um den Einzug ins Halbfinale: Beim Wiegen entscheidet sich erneut, wer eine Runde weiter ist und wer das Camp verlassen muss. Außerdem bekommen die Kämpfernaturen deutlich zu spüren, wie viel Gewicht sie während der letzten Wochen verloren haben. Alle sollten inzwischen für einen Neustart bereit sein - doch wer wagt tatsächlich den symbolischen Sprung in ein neues Leben?

SAT.1
