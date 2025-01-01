Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Vier Herausforderer bringen die Camp-Kandidaten ins Schwitzen

SAT.1Staffel 5Folge 2
Vier Herausforderer bringen die Camp-Kandidaten ins Schwitzen

Vier Herausforderer bringen die Camp-Kandidaten ins SchwitzenJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 2: Vier Herausforderer bringen die Camp-Kandidaten ins Schwitzen

132 Min.Ab 12

Konkurrenz belebt das Geschäft - auch bei "The Biggest Loser". Vier weitere Kandidaten spekulieren auf den Einzug in das Abnehm-Camp. Die aktuellen Bewohner können dies nur verhindern, indem sie alle zusammen im Durchschnitt mehr Pfunde purzeln lassen als ihre Herausforderer. Die bringen zusammen immerhin knapp 800 Kilo auf die Waage. Gewinnen die Bewohner die Challenge, wird am Ende der Woche erneut niemand nach Hause geschickt. Verlieren sie, ziehen die Herausforderer ein ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen