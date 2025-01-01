Frust, Heimweh - und schweißtreibende ChallengesJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 3: Frust, Heimweh - und schweißtreibende Challenges
95 Min.Ab 12
Im Abnehm-Camp ist die Stimmung gedrückt: Frust und Heimweh machen sich breit, und gebrochene Versprechen sorgen für Ärger. Für ein Team führt die Challenge sogar zu erheblichen Differenzen mit der Gruppe. Trotz aller Widrigkeiten müssen sich die Kandidaten zusammenreißen und weiterkämpfen, denn auf den erfolgreichsten Abnehmwilligen wartet eine ganz besondere Belohnung.
