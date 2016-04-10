Luxuscamp vs. Zeltlager: Ab jetzt wird in Teams gegen die Kilos gekämpftJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 2: Luxuscamp vs. Zeltlager: Ab jetzt wird in Teams gegen die Kilos gekämpft
100 Min.Folge vom 10.04.2016Ab 12
Camp-Chefin Dr. Christine Theiss (35) teilt die Kandidaten in zwei Gruppen auf. Team Türkis: die acht besten Abnehmer trainieren mit Trainerin Mareike Spaleck (29). Sie dürfen zur Belohnung ihrer tollen Abnehm-Leistung aus der Vorwoche ins luxuriöse Biggest Loser-Camp einziehen. Und Team Orange: die acht schlechteren Abnehmer müssen weiterhin im Zeltlager wohnen bleiben. Sie werden von Trainer Ramin Abtin (43) trainiert.
