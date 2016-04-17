Zwischen Freude und Frust: Der Kampf mit den eigenen EmotionenJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 3: Zwischen Freude und Frust: Der Kampf mit den eigenen Emotionen
101 Min.Folge vom 17.04.2016Ab 12
Freude, Wut und Frust liegen bei den Kandidaten nah beieinander. Wer in einem Moment noch einen Sieg feiert, kann schon bald eine herbe Enttäuschung erleben. Doch der Kampf mit den eigenen Emotionen darf dem Teamgeist nicht im Weg stehen. In Team Orange begreift einer das noch nicht und wird langsam zum Außenseiter. Team Türkis ist nach der Niederlage in der letzten Woche noch motivierter. Können sie sich diese Woche gegen Team Orange behaupten und ins Camp zurückkehren?
