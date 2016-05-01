Teamgeist vs. Einzelkämpfer-ModusJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 5: Teamgeist vs. Einzelkämpfer-Modus
100 Min.Folge vom 01.05.2016Ab 12
Die fünfte Woche beginnt schweißtreibend. In der Bus-Challenge müssen die Kandidaten ihre letzten Kraftreserven ausschöpfen. Willensstärke und Teamgeist werden bei der Essens-Versuchung auf die Probe gestellt. Unter den Kandidaten kristallisieren sich die ersten Einzelkämpfer heraus. Welches Team steht sich damit selbst im Weg und für wen endet der Traum von "The Biggest Loser" auf der Waage?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick