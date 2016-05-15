Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Neuer Look: Das große Umstyling

SAT.1Staffel 7Folge 7vom 15.05.2016
Neuer Look: Das große Umstyling

Neuer Look: Das große UmstylingJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 7: Neuer Look: Das große Umstyling

100 Min.Folge vom 15.05.2016Ab 12

Nach sechs Wochen "Biggest Loser"-Camp kehren die Kandidaten heim zu ihren Familien und präsentieren stolz ihre neue Figur. In der Finalphase in Portugal erwartet die Kandidaten das lang ersehnte Umstyling. Im neuen Look präsentieren sie sich das erste Mal nach neun Wochen wieder Campchefin Dr. Christine Theiss und ihren Trainern. Allen wird bewusst, wie sehr sie sich in den letzten Monaten verändert haben. Auf der Waage zeigt sich, wer zuhause sein Ziel weiter verfolgt hat.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen