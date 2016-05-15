Neuer Look: Das große UmstylingJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 7: Neuer Look: Das große Umstyling
100 Min.Folge vom 15.05.2016Ab 12
Nach sechs Wochen "Biggest Loser"-Camp kehren die Kandidaten heim zu ihren Familien und präsentieren stolz ihre neue Figur. In der Finalphase in Portugal erwartet die Kandidaten das lang ersehnte Umstyling. Im neuen Look präsentieren sie sich das erste Mal nach neun Wochen wieder Campchefin Dr. Christine Theiss und ihren Trainern. Allen wird bewusst, wie sehr sie sich in den letzten Monaten verändert haben. Auf der Waage zeigt sich, wer zuhause sein Ziel weiter verfolgt hat.
