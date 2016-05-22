Nervenaufreibend: In Zweierteams geht's in die neuen ChallengesJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 8: Nervenaufreibend: In Zweierteams geht's in die neuen Challenges
101 Min.Folge vom 22.05.2016Ab 12
Heute wird es hochemotional und spannend! Die Kandidaten müssen in Zweierteams gegeneinander antreten. Dadurch werden ehemalige Feinde zu Verbündeten und ehemalige Teamkameraden zu Kontrahenten. In den Challenges zeigt sich, welches Team am besten harmoniert. Die Kandidaten müssen ihre Sportlichkeit und ihr Köpfchen unter Beweis stellen. Denn am Ende muss ein Team den Weg nach Hause antreten. Der Rest darf im Viertelfinale weiter kämpfen um den Titel "The Biggest Loser 2016".
