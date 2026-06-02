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The Closer

Zeitbomben

WarnerStaffel 4Folge 10vom 02.06.2026
Zeitbomben

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The Closer

Folge 10: Zeitbomben

41 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 16

Der 19-jährige Darren Melman wird erschossen in einem Apartment in den Hollywood Hills aufgefunden. Als Brenda und ihr Team den Tatort nach Spuren untersuchen, entdecken sie am Arm des Opfers eine seltsame Tätowierung: "EE". Wenig später trifft der Leichenbeschauer ein. Schnell stellt er fest, dass in Darrens Bauch keine Kugel, sondern ein Schrapnell steckt: Sofort wird Bombenalarm ausgelöst.

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