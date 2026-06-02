The Closer
Folge 13: Fauler Deal
42 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Die 29-jährige Jessica Goodall wird vergewaltigt und anschließend in ihrem eigenen Haus umgebracht. Dank der aufmerksamen Nachbarn ist die Polizei schnell vor Ort und kann den mutmaßlichen Täter Chris Dunlap dingfest machen. Doch Dunlaps Verteidiger Phillip Stroh ist exzellent in seinem Job und schlägt vor, dass sein Mandant gegen eine geringere Strafe den Namen seines Komplizen nennt, der die schreckliche Tat verübt haben soll. Als dann der Name fällt, ist Brenda fassungslos.
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