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The Closer

Das Sorgenkind

Staffel 4Folge 6vom 01.06.2026
Das Sorgenkind

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The Closer

Folge 6: Das Sorgenkind

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Susan und Brian sind verzweifelt: Ihr Adoptivsohn Sergej ist verschwunden. Wie sich bei der Befragung der Familie herausstellt, ist der Junge offenbar kein einfaches Kind. Da das Haus jedoch keinerlei Anzeichen auf ein gewaltsames Eindringen aufweist, gehen die Ermittler davon aus, dass der Junge einfach weggelaufen ist - zumal er sein Handy mitgenommen hat. Trotzdem ist Brenda fest entschlossen, den Jungen zu finden. Doch was verbirgt sich wirklich hinter Sergejs Verschwinden?

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