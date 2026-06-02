The Closer
Folge 14: Der Handy-Mörder
42 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Brenda steckt mitten in ihren Hochzeitsvorbereitungen, als sie als Ermittlerin gebraucht wird: Ein Handy wurde gefunden, auf dem eine Nachricht einging, in der ein Mann den Mord an seiner Geliebten und deren Ehemann andeutet. Nun muss das Team schnell handeln, um das Verbrechen zu verhindern. Dabei werden die Ermittler von Fritz' Schwester unterstützt.
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