Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer Switzerland

"The Masked Singer Switzerland" - Folge 1

ProSiebenStaffel 2Folge 1vom 10.11.2021
"The Masked Singer Switzerland" - Folge 1

"The Masked Singer Switzerland" - Folge 1Jetzt kostenlos streamen

The Masked Singer Switzerland

Folge 1: "The Masked Singer Switzerland" - Folge 1

122 Min.Folge vom 10.11.2021Ab 6

"The Masked Singer Switzerland" - sechs Live-Shows, ein prominentes Rateteam und die große Frage: Welche Stars stecken unter den fantastischen Masken? Wer begeistert das Schweizer Publikum am meisten und wer wird als Letztes demaskiert? Moderiert werden die Live-Shows von Anna Maier.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer Switzerland
ProSieben
The Masked Singer Switzerland

The Masked Singer Switzerland

Alle 4 Staffeln und Folgen