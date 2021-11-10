"The Masked Singer Switzerland" - Folge 1Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Switzerland
Folge 1: "The Masked Singer Switzerland" - Folge 1
122 Min.Folge vom 10.11.2021Ab 6
"The Masked Singer Switzerland" - sechs Live-Shows, ein prominentes Rateteam und die große Frage: Welche Stars stecken unter den fantastischen Masken? Wer begeistert das Schweizer Publikum am meisten und wer wird als Letztes demaskiert? Moderiert werden die Live-Shows von Anna Maier.
