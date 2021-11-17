"The Masked Singer Switzerland" - Folge 2Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Switzerland
Folge 2: "The Masked Singer Switzerland" - Folge 2
115 Min.Folge vom 17.11.2021Ab 6
Wer steckt unter der Maske? Dieser Frage geht unser Rateteam zusammen mit einem Gast nach. Bei "The Masked Singer Switzerland" performen Prominente in einzigartigen Kostümen, mit dem großen Ziel ihre Identität geheim zu halten. Moderiert wird die Show von Anna Maier.
