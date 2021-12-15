Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer Switzerland

"The Masked Singer Switzerland" - Folge 6

ProSiebenStaffel 2Folge 6vom 15.12.2021
"The Masked Singer Switzerland" - Folge 6

"The Masked Singer Switzerland" - Folge 6Jetzt kostenlos streamen

The Masked Singer Switzerland

Folge 6: "The Masked Singer Switzerland" - Folge 6

130 Min.Folge vom 15.12.2021Ab 6

Das sensationelle Finale von "The Masked Singer Switzerland". Heute fallen alle Masken und der Gewinner der zweiten Staffel von "The Masked Singer Switzerland" wird gekürt. Zum letzten Mal rätseln Zuschauer und Rateteam, wer unter den Masken steckt. Moderiert wird das große Finale von Anna Maier.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer Switzerland
ProSieben
The Masked Singer Switzerland

The Masked Singer Switzerland

Alle 4 Staffeln und Folgen