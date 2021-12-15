"The Masked Singer Switzerland" - Folge 6Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Switzerland
Folge 6: "The Masked Singer Switzerland" - Folge 6
130 Min.Folge vom 15.12.2021Ab 6
Das sensationelle Finale von "The Masked Singer Switzerland". Heute fallen alle Masken und der Gewinner der zweiten Staffel von "The Masked Singer Switzerland" wird gekürt. Zum letzten Mal rätseln Zuschauer und Rateteam, wer unter den Masken steckt. Moderiert wird das große Finale von Anna Maier.
