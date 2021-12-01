"The Masked Singer Switzerland" - Folge 4Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Switzerland
Folge 4: "The Masked Singer Switzerland" - Folge 4
110 Min.Folge vom 01.12.2021Ab 6
Die verrückteste Musik-Show der Welt hat die Schweiz erobert. Bei "The Masked Singer Switzerland" treten Stars in großartigen Kostümen gegeneinander an. Ihr Ziel: die Zuschauer mit ihrer Performance für sich zu gewinnen und ihre Identität geheim zu halten. Wer wird als nächstes demaskiert?
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