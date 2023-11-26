Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 9Folge 2vom 26.11.2023
140 Min. Folge vom 26.11.2023 Ab 6

Das erste Rätsel wurde bereits gelöst: das Okapi musste seine Identität preisgeben. Jetzt stellt sich die Frage: Wo ist die Marsmaus? Schafft sie es pünktlich zu Show zwei auf die Masked Singer-Bühne? Heiner Lauterbach recherchiert als prominenter Rategast mit Ruth Moschner und Alvaro Soler, wer sich unter den Masken verstecken könnte.

