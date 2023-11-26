The Masked Singer
Folge 2: Besuch vom Mars
140 Min.Folge vom 26.11.2023Ab 6
Das erste Rätsel wurde bereits gelöst: das Okapi musste seine Identität preisgeben. Jetzt stellt sich die Frage: Wo ist die Marsmaus? Schafft sie es pünktlich zu Show zwei auf die Masked Singer-Bühne? Heiner Lauterbach recherchiert als prominenter Rategast mit Ruth Moschner und Alvaro Soler, wer sich unter den Masken verstecken könnte.
