The Masked Singer
Folge 4: Das Rätseln geht weiter
146 Min.Folge vom 09.12.2023Ab 6
Ruth Moschner und Rick Kavanian bekommen doppelte Unterstützung im Rateteam. Carolin Kebekus und Bruder David Kebekus rätseln in der vierten Show und wollen eine Antwort auf die Fragen finden: Wer verzaubert unter der Maske der Eisprinzessin? Wer versucht als Kiwi immer wieder abzuheben? Wer beschenkt uns mit Santas Bruder Klaus Claus? Wer groovt unter dem Lulatsch über die Bühne? Wer strotzt als Mustang vor Energie? Wer beweist so viel Weisheit und Weitblick wie der Troll?
