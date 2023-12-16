The Masked Singer
Folge 5: Halbfinale
139 Min.Folge vom 16.12.2023Ab 6
Im Halbfinale von "The Masked Singer" sind noch die Eisprinzessin, der Lulatsch, der Troll, der Mustang und Klaus Claus mit von der Partie. Heute steigt Rea Garvey ins Maskenrätsel ein und gibt selbst Rätsel auf: schriller Hoodie, kuscheliges Fell, Diss-Botschaft, Liebes-Erklärung - mit welchem Statement-Pulli wird Rea Garvey die Fans diesmal überraschen?
