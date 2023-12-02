Welche Stars stecken hinter den Masken?Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer
Folge 3: Welche Stars stecken hinter den Masken?
149 Min.Folge vom 02.12.2023Ab 6
Zwei Cowboys im Rateteam: Mit Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss bekommen Ruth Moschner und Alvaro Soler heute gleich doppelte Rate-Unterstützung. Sie wollen herausfinden: Welche Stars verbergen sich hinter DIE EISPRINZESSIN, DER KIWI, KLAUS CLAUS, DER LULATSCH, DIE MARSMAUS, DER MUSTANG und DER TROLL?
