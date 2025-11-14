Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Todesengel

WarnerStaffel 3Folge 10vom 14.11.2025
Todesengel

TodesengelJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 10: Todesengel

41 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Benjamin Ripple, der sein Leben der Darstellung des Weihnachtsmanns verschrieben hat, stürzt mit einem tödlichen Blutalkoholgehalt im Weihnachtsmannkostüm vom Balkon seiner Wohnung und stirbt. Das CBI schließt einen Selbstmord aus. Madeleine Hightower bittet J.J. LaRoche bei der Aufklärung zu helfen. Bald erkennt Patrick, dass Ripple einer Gruppe der Anonymen Alkoholiker angehörte. Er schleust sich inkognito als Abhängiger in die Gruppe ein und findet Erstaunliches heraus ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen