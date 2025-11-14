The Mentalist
Folge 10: Todesengel
41 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Benjamin Ripple, der sein Leben der Darstellung des Weihnachtsmanns verschrieben hat, stürzt mit einem tödlichen Blutalkoholgehalt im Weihnachtsmannkostüm vom Balkon seiner Wohnung und stirbt. Das CBI schließt einen Selbstmord aus. Madeleine Hightower bittet J.J. LaRoche bei der Aufklärung zu helfen. Bald erkennt Patrick, dass Ripple einer Gruppe der Anonymen Alkoholiker angehörte. Er schleust sich inkognito als Abhängiger in die Gruppe ein und findet Erstaunliches heraus ...
