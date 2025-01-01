The Mentalist
Folge 7: Sag niemals nie
40 Min.Ab 12
Yuri Bajoran, der Inhaber einer Hubschrauberfabrik, hat eine Morddrohung erhalten. Der Milliardär Walter Mashburn, ein alter Bekannter des CBI, will dessen Firma abkaufen und möchte verhindern, dass Bajoran vor der Unterzeichnung des Vertrags etwas zustößt. Deswegen hat er seine Verbindungen spielen lassen und dafür gesorgt, dass Lisbon und Patrick Jane in der Firma zugegen sind. Kurz darauf explodiert in dem Raum, in dem der Vertrag unterzeichnet werden soll, eine Bombe ...
