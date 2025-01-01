Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Staffel 3Folge 16
Folge 16: Besser Allein

42 Min.Ab 12

Die Leiche von Manuel Montero wird in einem Museum neben einer aufgebrochenen Vitrine gefunden, aus der ein wertvolles Artefakt gestohlen wurde. LaRoche ist noch immer mit der Aufklärung des Mordes an Todd Johnson beschäftigt, der in einer Zelle des CBI angezündet worden war. LaRoche hat herausgefunden, dass Agent Hightower ein Verhältnis mit dem Polizisten Rance Howard hatte, der von Johnson ermordet worden war, und sagt ihr offen, dass er sie für die Hauptverdächtige hält ...

