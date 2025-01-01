The Mentalist
Folge 6: Ruhe in Frieden
42 Min.Ab 12
Die Bundesrichterin Pauline Fitzwilliam hält unter schwerer Bewachung ihres Grundstücks eine private Trauerfeier für ihre verstorbene Mutter Ethel ab. Im Gästehaus entdeckt ihre Tochter Sophie die Leiche von Austin Marr, dem Verlobten ihrer zweiten Tochter Abby. Abbys Fingerabdrücke sind auf der Mordwaffe, und sie ist spurlos verschwunden. Patrick Jane geht davon aus, dass auch sie ermordet und ihre Leiche irgendwo auf dem streng abgeriegelten Grundstück versteckt wurde ...
Weitere Folgen in Staffel 3
