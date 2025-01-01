The Mentalist
Folge 13: Mittel und Wege
41 Min.Ab 12
Amber Sutherland wird in ihrem Haus erschossen aufgefunden. Sie war vor Kurzem nach Crane Creek gezogen, um eine Wahlwerbung über den Bürgermeister der Kleinstadt, Kenyon Bagshaw, zu drehen. Bagshaw hatte gute politische Beziehungen, sodass das CBI auf den Fall angesetzt wird. Das Team wird vom örtlichen Polizeichef empfangen, der nicht begeistert ist, dass ihm die Ermittlungen aus der Hand genommen werden, denn er ist überzeugt, den Mörder bereits entlarvt zu haben ...
