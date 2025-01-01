The Mentalist
Folge 22: Hortensien lügen nicht
42 Min.Ab 12
Die Konzertviolinistin Eleanor Artega wird nach einem Auftritt erschossen aufgefunden. Patrick Jane findet neben der Ermordeten ein Hortensienblatt. Er konzentriert sich auf eine Spur, die zu Eleanors Orchester führt. Jane wird vom ersten Oboisten und PR-Assistenten Kieran Carruthers mit den Orchestermitgliedern bekannt gemacht. Da Eleanor Konzertmeisterin war, fällt der Verdacht auf ihre beiden Vertreterinnen Constance und Ariel, die nun auf das erste und zweite Pult nachrücken.
