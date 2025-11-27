Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Blume im Meer

Staffel 4Folge 5vom 27.11.2025
Blume im Meer

Blume im MeerJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 5: Blume im Meer

Folge vom 27.11.2025Ab 12

In einer Bucht der Insel San Felix entdeckt der Forscher William Gardiner die Leiche der 19-jährigen Talia Suarez, die offenbar von der Strömung an den Strand gespült wurde. Das Mädchen wurde vergewaltigt und erwürgt, bevor es ins Wasser gelangte. Van Pelt findet heraus, dass Talia in Pflegefamilien aufgewachsen ist. Die Ermittlungen in den Reihen der Insulaner scheinen zunächst zu keinem Ergebnis zu führen, doch Patrick Jane hat einen Verdacht und stellt dem Täter eine Falle.

