The Mentalist
Folge 20: High School Drama
41 Min.Ab 12
Der Englischlehrer Jack McTierney wird erschlagen auf dem Campus aufgefunden. In seinem Auto entdecken die Ermittler eine Tüte mit Ecstasy-Pillen und in seiner Aktentasche den Brief einer Schülerin, die ihn beschuldigt, sich mit Prostituierten abzugeben. Die Pillen führen zu einem Schüler, der sich McTierney anvertraut hatte. Um den Mörder zu ermitteln, übernimmt Patrick Jane die Rolle des Geistes in dem Stück "Hamlet", das die Theatergruppe der Schule aufführt ...
