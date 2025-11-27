The Mentalist
Folge 4: Der Mann aus Texas
41 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Während einer Demo wird ein Fotograf getötet, und Patrick Jane fällt ein Mann auf, der sich verdächtig verhält. Das CBI findet eine geladene Pistole bei ihm, die er allerdings legal mit sich führt. Patrick hält ihn für eine tickende Zeitbombe und will ihm eine Falle stellen, um ihn zu ertappen, bevor er einen Massenmord begehen kann. Zwischen Luther Wainright, dem neuen Abteilungsleiter des CBI, und Patrick Jane entspinnt sich ein Streit über die Legalität dieses Vorhabens.
