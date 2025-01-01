Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 12
Folge 12: Allein in der Wildnis

41 Min.Ab 12

Im Pool des Ferienhauses von Mafiaboss Gabriel Porchetto senior wird sein Sohn, Gabriel junior, während einer Party erschossen. Anwesend waren - außer einigen Prostituierten und Freunden - auch der jüngere Bruder des Opfers, Sergio, und Curtis Nett. Die Prostituierte Janpen saß während der Tat bei Gabriel im Pool, behauptet aber, den Täter nicht gesehen zu haben. Patrick Jane muss auf eine List zurückgreifen, um das Vertrauen des krebskranken Porchetto senior zu gewinnen ...

Warner
