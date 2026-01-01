Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Der letzte Beweis

Staffel 4Folge 2
Der letzte Beweis

The Mentalist

Folge 2: Der letzte Beweis

41 Min.Ab 12

Lisbon rechnet damit, dass sie entlassen wird. Verbissen versucht sie zu beweisen, dass Red John nicht mehr am Leben ist. Unterdessen wird Patrick Jane wieder als Berater eingestellt. Direktor Bertram teilt ihn Ray Haffners Team zu, dem jetzt auch Van und Cho angehören. Haffner versucht, den Mord an dem Fitnesstrainer Markus Kuzmenko aufzuklären. Schnell ist klar, dass Kuzmenko mit zahlreichen Kundinnen ein Verhältnis hatte ...

