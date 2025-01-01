Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 3Folge 1
41 Min.Ab 16

Wie Klaus es ihm versprochen hatte, regiert Marcel über die Vampirgemeinschaft New Orleans'. Da dort aber Chaos herrscht, bittet er seine gute Freundin Davina um Hilfe. Sie hat als Regentin des Hexenzirkels viel Macht - aber auch eine Abneigung gegen Vampire. Die Einwohner sind schockiert, als die Straßen der Stadt plötzlich mit Leichen übersät sind, die offensichtlich von Vampiren angegriffen wurden. Wer steckt dahinter?

