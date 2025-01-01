The Originals
Folge 13: Das Herz in der Box
40 Min.Ab 12
Davina entwickelt in Ayas Auftrag einen Zauber, der die Erschafferbindung löst. Eine letzte Zutat fehlt ihr jedoch noch. Nur Kol, der im Totenreich weilt, kann ihr die Information geben. Er bittet sie jedoch, den Zauber nicht zu vollenden, denn dafür muss ein Mensch zu Tode kommen. Davina weiß nun, dass es sich um ein unerschaffenes Herz eines Vampirs handeln muss - einer, der nicht durch den Biss eines anderen Vampirs verwandelt wurde. Sofort schießt ihr Hayley in den Kopf ...
