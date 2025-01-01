The Originals
Folge 16: Manipulationsspiele
41 Min.Ab 12
Die letzte Patrone Weißeiche gelangt in Sofyas Hände. Sie bietet die für Urvampire tödliche Munition dem Meistbietenden an - die Stadt füllt sich mit Klaus' Feinden. Unterdessen ist dieser mit Hayley auf der Flucht. Die beiden erfahren von einem Wirt, dass immer mehr Wölfe ihr Rudel aufgeben und verschwinden. Nachdem er eine Verkettung von Ereignissen analysiert, wird Klaus bewusst, dass die Wölfe nicht freiwillig von dannen ziehen. Sie werden gejagt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick