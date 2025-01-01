Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Originals

Manipulationsspiele

WarnerStaffel 3Folge 16
Manipulationsspiele

ManipulationsspieleJetzt kostenlos streamen

The Originals

Folge 16: Manipulationsspiele

41 Min.Ab 12

Die letzte Patrone Weißeiche gelangt in Sofyas Hände. Sie bietet die für Urvampire tödliche Munition dem Meistbietenden an - die Stadt füllt sich mit Klaus' Feinden. Unterdessen ist dieser mit Hayley auf der Flucht. Die beiden erfahren von einem Wirt, dass immer mehr Wölfe ihr Rudel aufgeben und verschwinden. Nachdem er eine Verkettung von Ereignissen analysiert, wird Klaus bewusst, dass die Wölfe nicht freiwillig von dannen ziehen. Sie werden gejagt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Originals
Warner
The Originals

The Originals

Alle 5 Staffeln und Folgen