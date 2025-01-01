The Originals
Folge 11: Camis dunkle Seite
41 Min.Ab 12
Nach ihrer Verwandlung ist Cami nicht mehr wiederzuerkennen. Anstelle ihres sanften verständnisvollen Wesens tobt nun eine unberechenbare und böswillige Vampirseele in ihr. Klaus erkennt sie kaum wieder, will ihr aber helfen, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden - Cami weist ihn in die Schranken und verlangt die Rückgabe der dunklen Objekte, die ihr aufgrund des Erbrechts zustehen. Sie bietet ihm einen verführerischen Tauschhandel an ...
