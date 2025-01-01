Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Originals

Freund, Feind und Familie

Staffel 3Folge 3
Freund, Feind und Familie

Folge 3: Freund, Feind und Familie

41 Min.Ab 16

Die Prophezeiung, dass die Geschwister Mikaelson innerhalb eines Jahres sterben werden, konkretisiert sich: Sie werden jeweils durch die Hand eines Freundes, eines Feindes und eines Familienmitglieds zu Tode kommen. Da Lucien sowohl Freund als auch Feind ist, beschließen die Brüder Mikaelson, ihn zu töten. Elijah erfährt aber, dass Lucien den Gegenstand besitzt, der die Urvampire töten kann. Wird ihn diese Tatsache am Leben erhalten?

Warner
