The Originals
Folge 7: Das Ende der Unbeschwertheit
41 Min.Ab 16
Wo ist Rebekah? Ihre Geschwister sind krank vor Sorge und setzen alle Hebel in Bewegung, um sie zu finden. Doch selbst Freya kann mit ihren magischen Kräften nicht helfen. Unterdessen ist Davina in großer Gefahr, denn die Strix zwingen sie, von der Waffe gegen die Mikaelsons endlich Gebrauch zu machen. Sollte sie sich weigern, droht ihr der Tod. Ihre einzige Rettung besteht darin, ihre Macht als Hexe abzulegen - damit wäre sie für die Strix wertlos und sie selbst außer Gefahr.
