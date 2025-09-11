Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Power

Immunität um jeden Preis - der Power Player schlägt zurück

Immunität um jeden Preis - der Power Player schlägt zurück

Folge 17: Immunität um jeden Preis - der Power Player schlägt zurück

30 Min.Ab 12

Die Immunität steht auf dem Spiel – und jeder will sie haben. Während die Spieler alles geben, spinnt der Power Player sein Netz aus Intrigen und stellt geschickt Fallen. Mit Manipulation und falschen Hinweisen lenkt er den Verdacht von sich ab. So gerät er selbst nicht ins Visier, sondern sichert sich einen entscheidenden Vorteil. Am Ende wählt er eiskalt sein erstes Opfer für den Exit – ein Schachzug, den niemand kommen sah.

