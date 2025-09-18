Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Power

"Bei mir schießt es wie bei den Niagarafällen raus": Die Nerven liegen blank

JoynStaffel 1Folge 28
Folge 28: "Bei mir schießt es wie bei den Niagarafällen raus": Die Nerven liegen blank

34 Min.Ab 12

"Ein männlicher Briefmark erlebte was schönes, bevor er klebte. Er war von einer Prinzessin beleckt..", oder wie war das nochmal? Die Promis müssen im Spiel um die Imunität ein Gedicht auswenig lernen. Was hat sich da der Power Player nur bei der Teamwahl gedacht? Die Nerven in der Villa liegen blank und selbst das Dream-Team Serkan und Matthias können nicht gewinnen.

