Folge 9: Nervenkrieg in der Villa - Serkan auf der Spur des Power Players
30 Min.Ab 12
In der Villa brennt die Luft: Die Idylle täuscht, die Nerven liegen blank. Serkan hat einen entscheidenden Hinweis auf den Power Player bekommen. Wird er ihn mit den Mitspielern teilen – oder behält er das Wissen für sich? Vielleicht ist er diesem Mal dem geheimen Machtträger endlich dicht auf den Fersen. Spannung, Taktik und Überraschungen sind garantiert.
