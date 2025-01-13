Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 1vom 13.01.2025
57 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 6

Der Zürcher Rapper EAZ zählt längst zu den festen Grössen der Schweizer Musikszene. Mit mehr als 100 Millionen Streams auf Plattformen wie Spotify und YouTube hat er sich über die Schweizer Grenzen hinweg einen Namen gemacht. Der Zürcher Rapper mit kosovarischen Wurzeln hat 2024 seinen ersten Swiss Music Award gewonnen. In «The Space» gibt er Einblicke in seinen kreativen Prozess, die Entstehung seines Hits "Juicy" und das Leben als Schweizer Musiker.

