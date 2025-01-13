The Space
Folge 5: Reena Krishnaraja
56 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 6
Die Stand-Up-Comedienne Reena Krishnaraja gewann bereits mit 19 Jahren den SRF Best Talent Comedy Award. Die gebürtige Ausserrhoderin mit tamilischen Wurzeln erzählt mit präziser Beobachtungsgabe und scharfzüngigem Humor, wie es sich mit dieser ungewöhnlichen Mischung lebt. In «The Space» spricht sie über kulturelle Unterschiede, ihre Familie und wie sie mit Humor Brücken schlägt – auf der Bühne und im Leben.
