The Space
Folge 2: Priscilla Schwendimann
59 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 6
Priscilla Schwendimann ist reformierte Pfarrerin und leitet die Mosaic Church, die sich mit den Themen Glauben und Queersein auseinandersetzt. Sie setzt sich für die Akzeptanz und Inklusion von Queers inner- und ausserhalb der Kirche ein. Mit Daniel Fanslau spricht sie über einen Tauchunfall, der sie tief mit der Welt und Gott verbunden hat.
