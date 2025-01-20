Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 2vom 20.01.2025
Priscilla Schwendimann ist reformierte Pfarrerin und leitet die Mosaic Church, die sich mit den Themen Glauben und Queersein auseinandersetzt. Sie setzt sich für die Akzeptanz und Inklusion von Queers inner- und ausserhalb der Kirche ein. Mit Daniel Fanslau spricht sie über einen Tauchunfall, der sie tief mit der Welt und Gott verbunden hat.

