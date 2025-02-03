The Space
Folge 4: Dominic Nahr
76 Min.Folge vom 03.02.2025Ab 6
Der für seine Kriegsreportagen bekannte Schweizer Fotograf Dominic Nahr gewann 2024 den Swiss Press Photo Award für das beste Pressebild. Der 40-jährige Kriegsreporter und Fotojournalist wurde im appenzellischen Heiden geboren, wuchs in Hongkong auf und ist heute in Zürich zu Hause. Daniel Fanslau erzählt er von seinen Erfahrungen in Kriegsgebieten, wie er Emotionen einfängt und mit Bildern Geschichten erzählt. Er spricht über Verantwortung, Grenzen und seine Verbindung zu den Menschen vor Ort.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick