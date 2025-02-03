Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Space

Dominic Nahr

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 03.02.2025
Dominic Nahr

The Space

Folge 4: Dominic Nahr

76 Min.Folge vom 03.02.2025Ab 6

Der für seine Kriegsreportagen bekannte Schweizer Fotograf Dominic Nahr gewann 2024 den Swiss Press Photo Award für das beste Pressebild. Der 40-jährige Kriegsreporter und Fotojournalist wurde im appenzellischen Heiden geboren, wuchs in Hongkong auf und ist heute in Zürich zu Hause. Daniel Fanslau erzählt er von seinen Erfahrungen in Kriegsgebieten, wie er Emotionen einfängt und mit Bildern Geschichten erzählt. Er spricht über Verantwortung, Grenzen und seine Verbindung zu den Menschen vor Ort.

