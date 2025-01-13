Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Space

Coumba Sow

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 13.01.2025
Coumba Sow

Coumba SowJetzt kostenlos streamen

The Space

Folge 3: Coumba Sow

58 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 6

Fussballspielerin Coumba Sow macht nicht nur auf dem Fussballplatz Eindruck. Sie spielt aktuell beim FC Basel und in der Schweizer Nati im Mittelfeld, spielte davor mehrere Jahre in den USA und in Paris und wurde mit den FCZ-Frauen Schweizer Meisterin. In «The Space» spricht sie über ihren Weg im Fussball, den Balanceakt zwischen Karriere und Privatem und teilt Einblicke in die Träume und Realitäten einer Sportkarriere.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Space
SAT.1
The Space

The Space

Alle 1 Staffeln und Folgen