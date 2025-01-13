The Space
Folge 3: Coumba Sow
58 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 6
Fussballspielerin Coumba Sow macht nicht nur auf dem Fussballplatz Eindruck. Sie spielt aktuell beim FC Basel und in der Schweizer Nati im Mittelfeld, spielte davor mehrere Jahre in den USA und in Paris und wurde mit den FCZ-Frauen Schweizer Meisterin. In «The Space» spricht sie über ihren Weg im Fussball, den Balanceakt zwischen Karriere und Privatem und teilt Einblicke in die Träume und Realitäten einer Sportkarriere.
