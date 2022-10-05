Charakterstarke Löffel mit Cornelia PolettoJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 3: Charakterstarke Löffel mit Cornelia Poletto
140 Min.Folge vom 05.10.2022Ab 6
Heute feiert "The Taste" zum Jubiläum die einzelnen Juroren. Was lassen sich die Köch:innen für den weitgereisten und perfektionistischen Tim Raue, den modernen Alexander Kumptner, den bodenständigen Frank Rosin und den humorvoll und regional geprägten Alexander Herrmann einfallen? Und wie schlagen sie sich bei der Verarbeitung der zu den Coaches passenden Geheimzutaten oder der nordischen Lieblingszutaten von Gastjurorin Cornelia Poletto?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick