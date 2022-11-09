Neue Regeln im emotionalen Halbfinale von "The Taste"Jetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 8: Neue Regeln im emotionalen Halbfinale von "The Taste"
156 Min.Folge vom 09.11.2022Ab 6
Gleich drei Gastjuroren testen heute die kulinarischen Mittelmeer-Kenntnisse der Kandidat:innen: Während sich Matteo Ferrantino im ersten Teamkochen dem Thema "Italien" und Konstantin Filippou im zweiten Teamkochen "Griechenland" widmet, kommen im Solokochen Juan Amadors spanische Geheimzutaten Olivenöl, geräuchertes Paprika-Pulver sowie die Amela-Tomate zum Einsatz. Und wer schafft es schließlich im Entscheidungskochen, einen spanischen Löffel zu kreieren, der Juan schmeckt?
