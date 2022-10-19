Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

"Bayern des samma mia" - es wird zünftig mit Gastjuror Alexander Huber

SAT.1Staffel 10Folge 5vom 19.10.2022
"Bayern des samma mia" - es wird zünftig mit Gastjuror Alexander Huber

"Bayern des samma mia" - es wird zünftig mit Gastjuror Alexander Huber Jetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 5: "Bayern des samma mia" - es wird zünftig mit Gastjuror Alexander Huber

140 Min.Folge vom 19.10.2022Ab 6

Im Teamkochen dürfen die Kandidat:innen heute unter dem wachsamen Auge von Gastjuror Alexander Huber Köstlichkeiten aus Bayern kredenzen. Wie wäre es denn mit einem süßen Schmankerl oder einer typischen Spezialität aus dem Biergarten? Im Solokochen kommen anschließend Alexanders Geheimzutaten Huchen, Forelle und bayerische Garnele zum Einsatz bis es im Entscheidungskochen schließlich heißt: "O'zapft is!" Wem gelingt es, Bier zum Star auf dem Löffel zu machen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen