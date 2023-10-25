Er ist zurück! Frank Rosin im Kampf um die besten Köch:innenJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 1: Er ist zurück! Frank Rosin im Kampf um die besten Köch:innen
136 Min.Folge vom 25.10.2023Ab 6
Ein ganzes Gericht auf einem Löffel: Das ist die Herausforderung für die Kochtalente, die "The Taste" gewinnen wollen. In der ersten Runde müssen die Profi- und Hobbyköch:innen in der Blindverkostung mindestens einen der Juroren Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue oder Frank Rosin mit einem Genuss-Löffel überzeugen und sich so für das Team eines Starkochs empfehlen. Wer im Finale den perfekten Genuss-Löffel kreiert, gewinnt 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch.
